Nueva protesta de los técnicos sanitarios a las puertas del hospital San Jorge

Los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) del Hospital Universitario San Jorge han secundado este viernes la concentración simultánea convocada en todos los centros hospitalarios de Aragón. La movilización ha ido dirigida a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, y en especial a su responsable, José Luis Bancalero, por su “inacción” ante sus reivindicaciones.

Con esta concentración le exigen que presione al Ministerio de Hacienda para incluir en los presupuestos las partidas necesarias para abonarles lo que les corresponde por derecho; que se reconozca oficialmente la figura del Coordinador Técnico en Aragón, de modo que dependa de la Dirección Médica y no de la Supervisión de Enfermería. También que se ponga fin al trato “discriminatorio” que aseguran sufrir los TSS desde hace décadas, y se actualice su figura profesional, creada en 1984, conforme a las funciones reales que desempeñen en el ámbito del diagnóstico hospitalario, al mismo nivel que los médicos en su área.

Con pancartas, pitos y bajo el lema “Porque sin TSS no hay diagnóstico, y sin diagnóstico no hay sanidad”, los técnicos han sumado así una acción más de protesta a la espera de que la administración atienda sus peticiones.