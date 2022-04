Nueva huelga del bus a partir del 18 de abril

Vuelven los paros al servicio de bus urbano. Si en los próximos días, empresa y trabajadores no son capaces de encontrar una vía de acuerdo sobre la que avanzar hacia la firma del nuevo convenio colectivo, el lunes18 la plantilla iniciará una nueva huelga con paros de 8 a 9 de la mañana, de 13 a 14 horas y de 19 a 20 horas.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Montañés, señala que la última oferta de la empresa empeoraba la propuesta anterior, demostrando que no hay interés por negociar. Además, tras negociarse un nuevo calendario de reuniones, la que había prevista para hoy no se ha celebrado porque la empresa no se ha presentado.

Montañés explica que hay un gran malestar entre los trabajadores tras la última oferta que ofrece un aumento salarial del 3,75%, una cifra que consideran ridícula si se tiene en cuenta que la referencia habitual para calcular las subidas salariales es el IPC, que está experimentando incrementos históricos.