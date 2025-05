Nueva etapa en la Asociación de Empresas Familiares de Aragón

Hablar de empresas familiares es hablar de una parte importante en la economía aragonesa, de hecho, en 2024 estas empresas que forman parte de la Asociación de Empresas Familiares de Aragón (AEFA), facturaron más de 17.370 millones de euros y generaron más de 65.000 puestos de trabajo. En el año 2024 se incorporaron seis nuevas empresas, siendo así 98 las empresas que forman parte actualmente de AEFA y desde hace unos días, cuenta con nueva Junta Directiva.

Ramón Alejandro, presidente de la Fundación Saica y consejero del Grupo Saica, es el nuevo presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón y asegura que asume este puesto con “gratitud, responsabilidad e ilusión” con una nueva Junta que aportará gente joven, la mayoría de 3ª generación, que se han incorporado a sus empresas.

Son muchos los retos que se plantean para los próximos años. Al hablar de empresas familiares se puede pensar en una pyme, la mayoría lo son, pero nos encontramos con empresas de muy diferentes ámbitos y tamaños, pero, aun así, como explica Alejando, todas comparten las mismas necesidades y problemas que van desde la sucesión en la empresa familiar, hasta la atracción de talento externo y cómo pueden entrar a trabajar miembros de la familia. O también, cómo afrontar los problemas de liquidez.

Las esperanzas también están puestas en el Proyecto de Ley de la Empresa Familiar de Aragón. El nuevo presidente de la Asociación de Empresas Familiares de Aragón asegura que este nuevo proyecto establecería seguridad jurídica a la hora de tomar decisiones sobre el relevo ya que, en la actual ley, que data del gobierno de Javier Lambán, se plantan dudas en las interpretaciones. Algo necesario porque Aragón, Cataluña y Asturias son las únicas comunidades que no tienen esta seguridad jurídica. Ramón Alejandro asegura que no se entendería que no hubiera un acuerdo entre todos los grupos políticos para ayudar a mejorar a las empresas familiares en Aragón.