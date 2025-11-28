Una nueva denominación de origen de vino en el Matarraña

En Aragón existen cuatro denominaciones de origen de vino y un vino de pago. Son Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano y Pago de Aylés. Además del reconocimiento de Vinos de la Tierra con varias bodegas de toda la comunidad. Lo que no había era una denominación de vino en la provincia de Teruel, pero esto va a cambiar porque desde la Asociación de Viñedos y Bodegas del Matarraña están trabajando porque en 2026 se puede contar con la D.O. Matarraña.

El presidente de la Asociación, Andrés Mendoza Ráfales, explica que varios productores y viticultores decidieron asociarse y dar este paso para poder obtener el sello de calidad de cara al consumidor que supone pertenecer a una denominación de origen. “De esta manera aseguramos un origen, una calidad y una forma de hacer que da más garantía a los consumidores”, añade Mendoza.

Los vinos del Matarraña se caracterizan por “tener carácter, una acidez muy marcada que caracteriza a la garnacha, sobre todo la garnacha blanca que tenemos en la zona”, asegura el presidente de la Asociación de Viñedos y Bodegas del Matarraña, quien asegura que, de momento, los vinos de la denominación vendrían marcados por el rio Algars y el rio Matarraña. Más adelante se estudiaría si añadir más zonas.

De momento, son diez las bodegas que han mostrado interés en formar parte de la futura creación de la D.O.Matarraña, muchas de ellas ya incluidas en la Indicación Geográfica Protegida Vinos de la Tierra. Esta D.O. sería la primera de vino den la provincia de Teruel y englobaría la riqueza vitivinícola del Bajo Aragón.