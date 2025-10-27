Una niña gazatí recibirá atención sanitaria en Aragón

LEER MÁS Atresmedia apoya al Comité de Emergencia Español, que se activa para enviar ayuda humanitaria a Gaza y Cisjordania tras el alto el fuego

Han sido 19 niñas y niños palestinos junto con 73 acompañantes han llegado de madrugada a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz procedentes de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles. Los menores presentan diversas patologías de traumatología, oncología, hematología, cardiopatías congénitas; neurologías; nefrologías; oftalmología y un gastrointestinal. En función de estas patologías, los menores serán distribuidos por diversos hospitales de toda España.

Una de estas menores llegará al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. La entidad encargada del acogimiento y acompañamiento de los 92 gazatíes es la ONG Accem y su responsable en Aragón, Julia Ortega, explica que la niña llega junto con su familia, sus padres y dos hermanas, algo que no ha sucedido en las evacuaciones anteriores, ya que llegaban las familias segmentadas y dificultaba también la labor de acogimiento.

La situación de los evacuados en esta ocasión viene condicionada por la condición sanitaria de los menores, ya que, como indica Julia Ortega, es la prioridad, lo que hace que las atenciones y servicios que les ofrezcan dependerá del tiempo que tenga que dedicar a su hija en el centro hospitalario. “El proceso habitual que hacemos de acogimiento y de adaptación respecto al aprendizaje del idioma, soluciones habitacionales y acompañamiento en el mundo laboral cambia”, explica Ortega, aunque en este caso, también “será necesario ver la situación en la que vienen las otras dos menores para tratar problemas que puedan tener” derivados de llegar desde una zona en conflicto.

La menor estará ingresada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y desde Accem Aragón están en contacto para establecer las necesidades que se tengan respecto a traductores e intérpretes.

Como en las anteriores cuatro evacuaciones, se trata de una operación coordinada por el Ministerio de Sanidad junto a la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC). Esta operación moviliza a dos aviones del Ejército del Aire y el Espacio. Más de una docena de militares de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y el Espacio, entre los que se encuentran médicos y enfermos de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios, han velado por la seguridad y la salud del pasaje durante el viaje a España.