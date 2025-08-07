"En mi negocio, desde el principio siempre hubo un rincón dedicado a las bellas artes”

La Fiesta del Comercio es sin duda uno de los actos más destacados del programa Laurentino. En ese marco el próximo 11 de agosto, la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de Huesca rendirá homenaje a la Casa del Pintor, un establecimiento emblemático que regenta la familia de Cristóbal Nogués.

La empresa familiar “La Casa del Pintor” nació en 1973 fruto de la pasión de Cristóbal Nogués padre por el mundo de la pintura. “Desde el primer momento siempre hubo un rincón dedicado a las bellas artes”, afirma Cristóbal Nogués, que este jueves ha pasado por los Micrófonos de Más de Uno Huesca junto a sus hijos Cristóbal y Nati

Los cuatro hijos de Nogués crecieron entre lápices, pinceles, entre pintores, arte y artistas. Al final dos de ellos, Nati y Cristóbal, hicieron suya esa misma pasión de su padre. “Nosotros siempre hemos estado allí, dando continuidad al negocio. Ojalá que alguno de nuestros hijos quiera continuar, pero eso el tiempo lo diré”, añade Cristóbal Nogués hijo.

Además de un comercio emblemático, la Casa de Pintor cuenta con una Escuela de Artes Plásticas que atrae a centenares de niños oscenses y aficionados. “El tamaño de Huesca ayuda a que el tiempo que no tenemos que dedicar a trasladarnos lo dedicamos a aficiones y en este caso también hay muchísima gente aficionada a la pintura y al arte”, señala Nati Nogués.

El homenaje del Comercio a la Casa del Pintor tendrá lugar el próximo 11 de agosto en la plaza López Allué en la tradicional la Fiesta del Comercio. Comenzará a las 9:30 horas con la actuación de los Danzantes de Huesca y la Banda de Música de la ciudad, seguido del tradicional reparto de bocadillos y melón a cargo de las mairalesas. El reconocimiento se dirige a la familia Nogués que, a lo largo de su trayectoria no solo ha contribuido a mantener vivo el tejido comercial de Huesca, sino que además hay que destacar su capacidad de innovación y adaptación, así como por su apuesta por el relevo generacional en el comercio local, en un momento clave para el futuro del sector, ha señalado la presidenta de los comerciantes, Susana Lacostena.