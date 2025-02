Natalia Chueca: "No renovaré los contratos del alquiler de patinetes"

La alcaldesa cree que para la movilidad de la Ciudad es mucho más interesante apostar por el servicio Bizi Zaragoza, que en unos meses tendrá en servicio 2.500 bicicletas y contará con estaciones en todos los barrios de la Ciudad. Chueca ha anunciado el fin de los patinetes de alquiler en Zaragoza, después de que esta semana fueran atropellados por un patinete un hombre y una mujer que cruzaban correctamente un paso de peatones con el semáforo en verde. Ayer fallecía el hombre, de 81 años, mientras la mujer evoluciona favorablemente.

Hablando de movilidad, Chueca todavía no pone cifras al coste total del próximo contrato del transporte público. Defiende que el nuevo pliego mejorará el servicio, pasando de 19 millones a 21 millones de kilómetros anuales y no comparte el temor de organizaciones vecinales por el cambio del modelo de retribución, que al no basarse exclusivamente en el número de kilómetros e incorporar el criterio de número de usuarios podría afectar negativamente a las frecuencias de las líneas con menor demanda. Al contrario de esa idea, considera la primera edil que este factor incentivará a la concesionaria para mejorar el servicio en toda la red.

Repasando otros asuntos de la actualidad municipal, ha defendido la operación urbanística de Vía Hispanidad, que ha chocado con un considerable rechazo vecinal, y ha desmentido las acusaciones de la oposición sobre lo que entienden que es dilapidar patrimonio municipal para costear la Nueva Romareda. Sobre proyectos de futuro, ha destacado la apuesta por el sector tecnológico, con eventos como el Congreso de Educación Steam que ha comenzado hoy y el impulso que supondrá el futuro Campus Digital Alierta, o el potencial de la capital para erigirse como un Hub de Defensa puntero.