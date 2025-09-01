Natalia Chueca: "He pedido alternativas para el proyecto de Vía Hispanidad"

Tras la Vuelta a España llegarán otros grandes eventos, como el Festival Vive Latino, que Chueca cree que "tiene la continuidad asegurada" en los próximos años, o el Training Day de la Legión 501 de Star Wars. Después llegarán las Fiestas del Pilar, cuyos pregoneros (la alcaldesa ha hablado en plural) se darán a conocer en unos días. Se está trabajando con las Casas Regionales para mejorar la Ofrenda de Frutos y, aunque hay buena sintonía con esta Federación, este año tampoco será posible que planten sus puestos en la Plaza Aragón ni otros espacios alternativos.

Sobre asuntos de actualidad, Chueca ha sido muy crítica con el Secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, que ha visitado esta mañana Zaragoza y ha mantenido una reunión con el grupo municipal de Zaragoza en Común para valorar los cambios en la distribución de las casas de juventud. Chueca cree Pérez debería haber venido a Zaragoza como afiliado de SUMAR y no como miembro del Gobierno si su intención era reunirse con un grupo de la oposición para aprovechar políticamente una polémica generada a base de bulos y ha defendido una reorganización que potencia los centros de El Túnel y La Azucarera y suprime siete de las veintisiete zonas jóvenes.

Otra polémica es la que mantiene encendidos los ánimos entre los vecinos de Vía Hispanidad por el proyecto para construir 470 viviendas donde ahora hay un skate park. Tras haber respondido a las numerosas alegaciones recibidas, la alcaldesa reconoce que su gobierno está abierto a modular el impacto de este proyecto. Ha pedido alternativas y habrá que ver si técnicamente son viables, "pero prefiero tener la mano tendida y encontrar una solución que satisfaga a todos".

Sobre las críticas por la tala de árboles, la alcaldesa ha recordado que Zaragoza en Común fue quien dejó de plantar árboles cuando gobernó y ha subrayado que desde 2019, cuando el PP se encontró con 7.000 alcorques vacíos, primero como consejera y después como alcaldesa, en Zaragoza se han plantado más de 6.000 árboles en vial público más 230.000 árboles y arbustos dentro de El Bosque de los Zaragozanos.