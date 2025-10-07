FIESTAS DEL PILAR

Natalia Chueca: "nuestro modelo de fiestas mejora cada año"

La alcaldesa de Zaragoza da por zanjada la polémica con Paula Ortiz tras las críticas a algunos de los mensajes incluidos por la cineasta en su parte del pregón, que compartió con Pilar Palomero y Javier Macipe, Chueca no quiere seguir ahondando en una polémica que considera avivada en exceso.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

Con la premisa de que las Fiestas del Pilar son las mejores fiestas del mundo, Natalia Chueca ha destacado los datos de participación durante los primeros días de celebraciones, gracias a "un modelo único en el que prima la seguridad, la buena convivencia y las ganas de pasarlo bien".

Chueca ha explicado que este año se ha estrenado un nuevo plan de autoprotección que ha permitido mejorar la seguridad en el entorno de la Plaza del Pilar cortando los accesos antes de que se produzca la aglomeración, además de la instalación de pantallas para poder seguir el pregón desde fuera de la Plaza, gracias a lo cuál más de 30.000 personas siguieron también el pregón desde el recinto de Valdespartera.

Sobre el funcionamiento de los Espacios Seguros que sustituyen a los antiguos Puntos Violeta "son muchos los chicos jóvenes que se acercan a agradecer que se les pueda atender a ellos en caso de sufrir algún problema relacionado con la seguridad". Fuera del ámbito de las fiestas, la alcaldesa cree que en los próximos días se darán a conocer los nuevos pliegos del bus; y confía en que habrá acuerdo con VOX para acordar los presupuestos del próximo año.

