Natalia Chueca: "sin consenso, no se tocará La Lonja"

La alcaldesa dice no entender por qué los detractores de que La Lonja se utilice para acoger exposiciones, que ya no se podrán celebrar, consideran que un palacio renacentista como el de Fuenclara sí puede cumplir esa función. Tras la última polémica que acabó con la retirada del proyecto de reforma presentado en abril, la alcaldesa da carpetazo al asunto y anuncia que el edificio se quedará como está durante años, siempre que no haya consenso.

Coincidiendo con la recta final del montaje del nuevo estadio modular en el que jugará el Zaragoza los dos años próximos y el comienzo inminente de los trabajos de derribo del viejo estadio, la sociedad Nueva Romareda ha lanzado un sondeo entre empresas para dar nombre al futuro campo de fútbol. Aunque dice que no hay nada oficial y espera que haya más interesados, la alcaldesa ha confirmado que, de manera informal, desde Ibercaja se ha mostrado interés en el 'naming' del estadio.

Sobre los desalojos de infraviviendas o los problemas de convivencia en el entorno del Parque Bruil, Chueca ha señalado como responsable al Gobierno Central y sus políticas de inmigración. Y después de varios episodios de desprendimientos y problemas estructurales en edificios de Zaragoza, ha señalado que quizá sea necesario revisar la normativa sobre las inspecciones técnicas a edificios, aunque también ha subrayado que, en ocasiones, se da un problema de incumplimiento de las obligaciones de los propietarios.

Después de los últimos atropellos en el Tranvía, la primera edil ha recalcado que desde hace unos meses Zaragoza cuenta con un plan de seguridad vial pionero y ha reforzado las medidas de seguridad en las inmediaciones de las paradas, pero también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para prestar más atención, ya que algunos incidentes se producen por despistes de personas que caminan absortas, mirando el móvil o con los auriculares puestos.