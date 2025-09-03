La Muestra de Cine realizado por Mujeres de Huesca en el cupón de la ONCE

Con motivo de su 25 aniversario

El cartel de la muestra aparecerá en los cupones del 13 de septiembre. Será la cuarta vez este año en la que Huesca aparecerá en esos cupones, una gran herramienta de promoción.

Redacción

Huesca |

El 25 aniversario de la Muestra de Cine realizado por Mujeres de Huesca ilustrará el cupón de la ONCE del sábado, 13 de septiembre. En él se mostrará el cartel oficial obra de la murciana Ana Galvañ, que muestra la imagen de una mujer que mira de frente, a través de sus gafas de sol que reflejan un negativo de película, símbolo de su vínculo con el cine. Para la Asociación Pan y Rosas, encargada de organizar la Muestra es un honor aparecer en ese cupón del que se repartirán cinco millones y medio por toda España. Será la cuarta vez que la provincia de Huesca aparece en estos cupones ya que esta muestra se suma a las fiestas de San Lorenzo, el Teatro Olimpia en su centenario y el Castillo de Loarre.

La 25 Muestra de Cine realizado por Mujeres se celebrará del 27 de septiembre al 5 de octubre y buscará visibilizar el cine dirigido por mujeres y la cultura audiovisual femenina, a través de la proyección de obras audiovisuales de directoras de todo el mundo, evidenciando la importancia de la contribución de las mujeres en el desarrollo de la creación cinematográfica. Las proyecciones tendrán lugar en el Teatro Olimpia de Huesca, que será la sede principal de la Muestra, y en otros espacios de la ciudad.

