La Muela instalará más de 30 cámaras de videovigilancia en sus calles antes de final de año

Hace ya semanas que los vecinos de las localidades de Épila y de La Muela están preocupados por la cantidad de robos que se están sucediendo en viviendas, establecimientos hosteleros, comercios e incluso han llevado a cabo acciones de vandalismo como la quema de vehículos. En alguno de esos robos incluso los ladrones han sido sorprendidos por los vecinos con la consiguiente agresión. Esta situación preocupa cada vez a los vecinos, muchos han comenzado a poner cámaras de vigilancia en sus casas y tratar de proteger todo lo que puedan sus viviendas.

La situación en localidades como La Muela es preocupante y “la gente está intranquila”, como asegura su alcalde Adrián Tello, quien detalla que la mayoría de los robos se están produciendo en las casas que están ubicadas en una urbanización en la zona del “Alto de la Muela” y lo que ha levantado más alarma fue la quema de cinco vehículos en el casco urbano, aunque todavía se desconoce si tiene que ver con la oleada de robos.

Desde el Ayuntamiento de La Muela se comenzó ya el año pasado a realizar todas las gestiones necesarias para poder colocar cámaras de videovigilancia en las calles del municipio. Serán 34 cámaras las que se espera tener instaladas a finales de año ya que, como explica el alcalde Adrián Tello, se cuenta ya con todos los permisos de Delegación del Gobierno y tan sólo falta algún trámite con el INAGA por alguna de esas cámaras que están en caminos.

Los robos no sólo se producen en La Muela sino también en otros municipios de la comarca del Valdejalón y los vecinos de los pueblos afectados piden más presencia de Policía Local y de Guardia Civil. Tello está de acuerdo en que toda la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado es poca, sería necesario reforzar su presencia, pero “por muchos agentes que haya, los robos seguirán produciéndose”.

Detenciones

La Guardia Civil detuvo el 14 de octubre a dos hombres de 31 y 38 años acusados de un presunto delito de robo con fuerza en un establecimiento hostelero de La Muela. Los detenidos salgaron la valla perimetral y forzaron la puerta del bar de donde sustrajeron 2.000 euros en efectivo.