Movilización del personal de urgencias contra la reducción de plantilla

En Huesca esta mañana trabajadores del servicio de Enfermería y TCAEs (técnicos en cuidados y auxiliares de enfermería) se han movilizado a las puertas del Hospital San Jorge para mostrar su rechazo a la reducción de personal en Urgencias.

Miembros de estos colectivos mostraban su negativa al plan que hay sobre la mesa y que entrará en vigor el 15 de enero y que supondrá prescindir de tres enfermeras y tres TCAEs en Urgencias para trasladarlos a otros servicios del hospital. Raquel Bergua y Jessyca Brosed, en representación de estos colectivos han denunciado que ese recorte de seis puestos agravará la sobrecarga asistencial y pondrá en riesgo a los pacientes de Urgencias.

Aseguran que según los datos que manejan las urgencias terminarán el año 2025 con un incremento de una carga asistencial del 23%. Consideran incongruente que, ante este aumento, se haya decidido reforzar el servicio médico y no así el de enfermería y TCAEs