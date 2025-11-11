Hospital Universitario San Jorge

Movilización del personal de urgencias contra la reducción de plantilla

Enfermeras y TCAEs denuncian que el recorte de seis puestos en el servicio de Urgencias agravará la sobrecarga asistencial y puede poner en riesgo a los pacientes.

Redacción

Huesca |

Movilización del personal de urgencias contra la reducción de plantilla
Movilización del personal de urgencias contra la reducción de plantilla | Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública Huesca

En Huesca esta mañana trabajadores del servicio de Enfermería y TCAEs (técnicos en cuidados y auxiliares de enfermería) se han movilizado a las puertas del Hospital San Jorge para mostrar su rechazo a la reducción de personal en Urgencias.

Miembros de estos colectivos mostraban su negativa al plan que hay sobre la mesa y que entrará en vigor el 15 de enero y que supondrá prescindir de tres enfermeras y tres TCAEs en Urgencias para trasladarlos a otros servicios del hospital. Raquel Bergua y Jessyca Brosed, en representación de estos colectivos han denunciado que ese recorte de seis puestos agravará la sobrecarga asistencial y pondrá en riesgo a los pacientes de Urgencias.

Aseguran que según los datos que manejan las urgencias terminarán el año 2025 con un incremento de una carga asistencial del 23%. Consideran incongruente que, ante este aumento, se haya decidido reforzar el servicio médico y no así el de enfermería y TCAEs

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer