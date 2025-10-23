Montalbán recupera el 50% de las infraestructuras afectadas por la DANA

Montalbán ha recuperado el 50% de sus infraestructuras casi un año después de la DANA que dejó desperfectos en el municipio por valor de 3 millones y medio de euros.

El alcalde del municipio, Carlos Sánchez, ha explicado que "hasta el momento se ha podido actuar en el derribo de las viviendas que amenazaban ruina, calles y viales que desaparecieron con el desbordamiento de la rambla".

El subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, ha visitado hoy la zona para hacer balance de las actuaciones que se han llevado a cabo durante estos meses, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 2,8 millones de euros de ayudas para la provincia, cerca de un millón para el ayuntamiento de Montalbán "porque es el municipio que más afecciones tuvo por esta dana".