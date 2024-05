El ministro Torres insta a Lambán a respetar la opinión mayoritaria del PSOE

La decisión del PSOE de abrir expediente al senador y expresidente aragonés, Javier Lambán, por no votar en contra del veto a la ley de amnistía en el Senado sigue generando reacciones. El todavía secretario general de los socialistas aragoneses se negó a votar por motivos éticos. No apoya esa ley que beneficiará a los impulsores del procés.

En una entrevista en Onda Cero, el ministro de política territorial, Ángel Víctor Torres, se ha referido a este asunto. Cree que Lambán debe asumir que forma parte de una organización y respetar democráticamente la opinión mayoritaria.

Al vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, esta situación no le sorprende. Ha asegurado que el PSOE es una “máquina de picar carne” que “actúa como Kim Jong-Un en Corea del Norte”, "expedientando y defenestrando" a las voces discordantes del partido. Aunque aplaude que Lambán no se negara a tumbar la amnistía en el Senado, Nolasco le reprocha no haber plantado cara antes al "sanchismo”.

Sobre la memoria democrática

En calidad de ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres también ha vuelto a criticar la decisión del gobierno de Aragón del PP y VOX de derogar la Ley autonómica de memoria. Tras el informe de los relatores de la ONU que denunció que se está invisibilizando en Aragón a las víctimas del franquismo, el Gobierno de España citó a los representantes aragoneses a una reunión bilateral para tratar ese asunto, pero todavía no han recibido respuesta. En caso de que Azcón se niegue a participar, el ministro explica que llevarán a finales de mes la derogación al Tribunal Constitucional.