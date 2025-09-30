El Ministro Óscar Puente inaugura este miércoles el tramo Huesca-Siétamo de la A-22

LEER MÁS Quejas de los empresarios por las continuas averías del AVE y por los retrasos en las autovías de Huesca

Tras años de retrasos, este miércoles por fin se va a poner en servicio el tramo Huesca- Siétamo de la A-22. El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente será el encargado mañana de cortar la cinta inaugural. De este modo se completa la autovía hasta Lérida, 25 años después del inicio de los trabajos. La vía, de 12,8 km, con doble calzada, cuenta con arcenes de dos metros y medio y una mediana de 10 metros. Permitirá circular a entre 100 y 120 km por hora, terminando así con un cuello de botella que obligaba a bajar la velocidad.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, cree que es una buena noticia ya que este tramo contribuirá a vertebrar el territorio y a impulsar su crecimiento económico, aunque lamenta que haya sido tan tarde.

Por su parte, los alcaldes de localidades como Tierz, Siétamo, Quicena y Loporzano destacan que la puesta en servicio de este tramo supondrá una mejora de seguridad para los vecinos de estas localidades que acuden a trabajar y a comprar en la capital oscense.

La apertura va a permitir mejorar la seguridad en un tramo conflictivo y con ella terminan años de retrasos causados por distintas vicisitudes. Para el alcalde de Tierz, Jesús Alfaro, “ahora los vecinos de Loporzano, Quicena, Tierz o Siétamo, en expansión urbanística, van a notar la mejora en su día a día”.

José María Loscertales, alcalde de Siétamo, asegura que se trata de una puesta en servicio muy esperada tras meses de obras que han supuesto un aumento de la siniestralidad vial. Asimismo, destacaba las ventajas que tendrá la apertura de este tramo, tanto para la seguridad vial como para reducir el tiempo de viaje para los vecinos de Siétamo y otras localidades cercanas, usuarios habituales de esta vía.