El ministerio cita a las comunidades para tratar la guerra comercial

El Consejo de ministros ha aprobado un real decreto ley con las medidas que anunció la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mitigar el efecto de los aranceles de Estados Unidos y que ascienden a 14.100 millones de euros. Con el objetivo de seguir perfilando esta respuesta, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reunirá este jueves con las comunidades autónomas y Aragón le trasladará sus líneas de actuación y sus peticiones.

La vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, solicitará al Ejecutivo central coherencia, lealtad y transparencia a la hora de coordinar esta respuesta y asegura que el Partido Popular tenderá la mano para llegar a un acuerdo en beneficio de la economía. Sin embargo, dice que no aceptará un real decreto con medidas que no tengan nada que ver. Además, demandarán una respuesta que puedan tener efecto a largo plazo y que no solo sirva como parche ante una situación de urgencia.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, señala que esta crisis de los aranceles llega en un buen momento para Aragón, tras el anuncio de cerca de 50.000 millones de euros de inversión. Eso sí, señala que la actual situación económica requiere tener unos presupuestos y van a seguir buscando apoyos para sacar adelante esas cuentas. Eso sí, reconoce que debería aprobarse lo antes posible para poder ejecutarles, ya que hemos superado el primer trimestre del año.

Perspectivas

A pesar de las incertidumbres, los empresarios aragoneses están confiados con el presente y futuro de la economía aragonesa y su robustez, según el Informe Perspectivas Aragón 2025 elaborado por la consultora KPMG y CEOE. Recoge que el 60% de los empresarios de la región apostarán por las nuevas tecnologías para crecer, un eje clave para atraer talento y clientes. Además, el 56% prevé aumentar su inversión.

El estudio se realizó antes de que estallará la guerra arancelaria encabezada por Estados Unidos, aunque el responsable de KPMG en Aragón, Jorge García, asegura que el optimismo se mantiene.