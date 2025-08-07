Política migratoria

El ministerio no aporta datos a Aragón sobre la acogida de menores

Sigue el desencuentro entre administraciones por el traslado de menores migrantes no acompañados. El Gobierno de España ha respondido al Ejecutivo aragonés que no dispone de la información solicitada para planificar la acogida de los 251 MENAS que llegarán a nuestro territorio, a partir de finales de agosto.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El Gobierno de España no ha aportado la información solicitada por el Ejecutivo aragonés por la llegada de menores
El Gobierno de España no ha aportado la información solicitada por el Ejecutivo aragonés por la llegada de menores | Pixabay

El Ejecutivo autonómico había solicitado datos como la fecha de llegada, la identificación del menor, su situación administrativa, características personales o el idioma materno. El Ejecutivo mantiene el recurso que presentó ante el Constitucional contra esta medida porque apenas llegarán MENAS a Cataluña, pero reiteran que cumplirán la ley. De hecho, trabajan ya en la escolarización, sanidad y futura inserción laboral de esos menores.

Desde el Gobierno aragonés lamentan la ausencia de colaboración del Estado cuando esta acogida les obliga a duplicar el sistema de protección de menores. La consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, critica la actitud del Gobierno de España, ya que considera que el PSOE sólo busca contentar a los socios de investidura. Y es que apenas llegarán menores a Cataluña y País Vasco.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, insiste en que no va a haber excepciones en el reparto de menores migrantes en las Comunidades Autónomas y apela a la solidaridad de los territorios. Es más, reclaman a las regiones gobernadas por el Partido Popular que cumplan con la norma y no se declaren insumisas.

