"Mientras algunos piensan en las siglas de su partido, otros sacamos adelante unos presupuestos para toda la provincia"

El viernes se aprobaron el pleno de la DPH los presupuestos para 2026, unas cuentas que salieron adelante a pesar del voto en contra del PSOE y que ascienden a 118 millones de euros, un 6,6 % más que en 2025. En Más de Uno Huesca, el presidente de la institución provincial ha destacado algunas de sus características y se ha mostrado muy crítico con la incapacidad del gobierno de Pedro Sánchez para aprobar sus presupuestos..

"Lo que se está viviendo en España con el gobierno de Sánchez y solo tres presupuestos en siete años y medio es insólito", ha señalado Claver. "Tener presupuestos es la norma fundamental para el correcto funcionamiento de cualquier administración.En nuestro caso se genera la mayor inversión de la historia con 118 millones de euros y además es el presupuesto más inversor dedicando casi el 50% a inversiones tangibles".

Uno de los ejes esenciales del presupuesto son las comunicaciones. En 2026 se invertirán más de 17 millones de euros en la red de carreteras provinciales, fundamentales para el desarrollo económico, la fijación de población y la igualdad de oportunidades. Se ejecutarán 26 actuaciones de mejora y modernización por valor de 13,4 millones, además de 3,5 millones para conservación y mantenimiento.

Los planes estratégicos movilizarán más de 30 millones de euros. En concreto, más de 20 millones del Plan de Obras y Servicios, que llegará a 201 municipios; más de 3 millones para el Plan Impulso, incluyendo 2,8 millones para caminos; 2,5 millones del Plan de Concertación Económica; 550.000 euros para el Plan de Cultura; 2 millones para el Plan de Vivienda; 500.000 euros para Escuelas Rurales; 1 millón para el Plan de Residencias; y fondos específicos para patrimonio, seguridad, cuarteles de Guardia Civil, vigilancia y policías locales.

Con estos instrumentos, la Diputación asegura que "el presupuesto llega a todos los pueblos, independientemente de su tamaño, y que lo hace de forma planificada, equitativa y transparente".

El presupuesto aprobado también recoge "inversiones clave" para el desarrollo social y económico del territorio: 3,6 millones para reforzar el servicio provincial de Bomberos; 2 millones para finalizar la reforma de la Residencia de Niños y habilitar la futura Facultad de Medicina; y 860.000 euros para la restauración y conservación de la Cartuja de las Fuentes, uno de los grandes proyectos culturales de la provincia.

"Mientras algunos solo piensan en las siglas de su partido, nosotros trabajamos para sacar adelante unos presupuestos con inversiones para toda la provincia. Se trata de inversiones que nacen de un diálogo continuo con los ayuntamientos y que permiten que nuestro medio rural tenga futuro, oportunidades y servicios de calidad”, ha añadido Claver.