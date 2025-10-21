Entre Plato y Plato

La mejor palmera de mantequilla de España es de Tolosana, en Huesca

En el marco de la segunda edición de Feria Huesca es Dulce se ha celebrado la primera edición del Concurso a la Mejor Palmera de Mantequilla de España y la ganadora ha sido una palmera elaborada por pastelería oscense Tolosana.

Lourdes Funes

Huesca |

Premio Mejor Palmera de Mantequilla de España 2025/Pastelería Tolosana

Fueron más de 20 pasteleros y panaderos de toda España los que se presentaron a la primera edición del Concurso a la Mejor Palmera de Mantequilla de España, organizado en el marco de la segunda Feria Huesca es Dulce. Y entre los 22 participantes, el jurado decidió que el ganador es la palmera presentada por Isidro Tolosana y que elabora cada día el equipo de Pastelería Tolosana, de Huesca.

Para Jesús Tolosana es todo un reconocimiento al trabajo que realizan día a día desde la pastelería ya que las palmeras de mantequilla, con y sin chocolate, es, junto con la Trenza de Almudévar, el producto más vendido de las pastelerías. Isidro Tolosana, cuarta generación de esta empresa familiar aragonesa, se mostró “Muy contento” cuando recogió el premio y recordó que es un trabajo de equipo.

El secreto de esta palmera es el momento de poner la mantequilla y contar con un chocolate de gran calidad. Una muestra, como indica Jesús Tolosana, de la especialidad que tienen en trabajar el hojaldre. De hecho, Jesús Tolosana, reivindica este producto de “toda la vida” que está volviendo a ser demandado por los clientes en diferentes formatos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer