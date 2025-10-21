La mejor palmera de mantequilla de España es de Tolosana, en Huesca

Fueron más de 20 pasteleros y panaderos de toda España los que se presentaron a la primera edición del Concurso a la Mejor Palmera de Mantequilla de España, organizado en el marco de la segunda Feria Huesca es Dulce. Y entre los 22 participantes, el jurado decidió que el ganador es la palmera presentada por Isidro Tolosana y que elabora cada día el equipo de Pastelería Tolosana, de Huesca.

Para Jesús Tolosana es todo un reconocimiento al trabajo que realizan día a día desde la pastelería ya que las palmeras de mantequilla, con y sin chocolate, es, junto con la Trenza de Almudévar, el producto más vendido de las pastelerías. Isidro Tolosana, cuarta generación de esta empresa familiar aragonesa, se mostró “Muy contento” cuando recogió el premio y recordó que es un trabajo de equipo.

El secreto de esta palmera es el momento de poner la mantequilla y contar con un chocolate de gran calidad. Una muestra, como indica Jesús Tolosana, de la especialidad que tienen en trabajar el hojaldre. De hecho, Jesús Tolosana, reivindica este producto de “toda la vida” que está volviendo a ser demandado por los clientes en diferentes formatos.