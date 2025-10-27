Medio centenar de entidades de Huesca se unen para reclamar el cercanías

LEER MÁS Huesca y Zargoza no se resignan y se unen en la defensa del cercanías

Más de cincuenta entidades (administraciones públicas, Universidad de Zaragoza, Cámara de Comercio, colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicato y entidades de los ámbitos cultural y social, clubes deportivos y barrios, entre otras organizaciones de la sociedad civil oscense) están convocadas a participar este miércoles en un encuentro sobre el cercanías organizado por la alcaldesa Lorena Orduna en el salón de actos del patio del Colegio de Santiago.

Los objetivos del encuentro son mostrar la unión de la sociedad oscense en torno a esta reivindicación, mejorar sustancialmente la conexión de tren con la capital aragonesa y analizar posibles acciones para reforzar la reclamación del cercanías.

Desde Huesca Suena han elaborado un Manifiesto por el Tren de Proximidad Huesca–Zaragoza que también han enviado a las distintas entidades que participarán en ese encuentro. Defienden que es un proyecto de futuro para Aragón y que su implantación generará empleo, inversión, cohesión y sostenibilidad en nuestra comunidad. Antes del 11 de noviembre quieren contar con el mayor número posible de adhesiones para presentar ese documento al Ministerio de Transportes y que se impulse con carácter urgente la implantación de este servicio.

Asimismo, desde Huesca Suena, celebran que el pleno del Ayuntamiento de Huesca aprobara el pasado viernes, una moción en apoyo a esta propuesta ferroviaria.