Mayte Magdalena se adentra en los sueños de la búsqueda de una vida mejor

Cuantas historias maravillosas han comenzado con una maleta repleta de sueños con los que la o el protagonista se van del pueblo a una capital para buscar el sentido de su vida. Muchas, seguro que les viene alguna a la cabeza, incluso alguna cercana y personal. La historia de Paola comienza así. Ella es una joven cabezota que deja su pueblo en Castilla por Madrid. Y ahí descubre la vida, el amor, la amistad y los horrores de la guerra.

De todo esto y de mucho más se habla en “Zapatos de lluvia” de Mayte Magdalena. La historia de muchas mujeres que vivieron a comienzos del siglo XX que decidían salir del pueblo en la búsqueda de una promesa, pero que al final la realidad era mucho más dura y en las que muchas tuvieron que enfrentarse al hambre, el frío, la soledad y el desamparo de estar lejos de sus familiares y de su entorno.

Mayte Magdalena cuenta como llega un momento en el que Paola quiere volver a su pueblo y no puede. En esta novela se refleja también cómo ha cambiado el tratamiento de la salud mental. Explica Magdalena que en aquel momento, era una niña de 16 años que se iba sola a una ciudad en la que no quería ni salir de su habitación por miedo a no saber volver. Estaba sola, sin un círculo al que acudir en caso de necesidad.

“Zapatos de lluvia” es un libro de emociones en el que se acaba compartiendo la vida de la protagonista como si fuera la suya, “su vida, sus odios y sus querencias”.