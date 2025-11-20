Mayor Oreja en Zaragoza: "ETA no es del pasado; es del presente y es del futuro"

Este jueves, a las 20:00 horas, comenzará el acto de homenaje, que se desarrollará en dos partes: una primera con los testimonios de los familiares de las víctimas, acompañados por representantes de la Fundación NEOS; y una segunda que incluirá un concierto de guitarra clásica con algunas de las mejores piezas del compositor gaditano Ángel G. Piñero.

Isidro Artigas, herido en un atentado de ETA intervendrá en representación de las víctimas del terrorismo. También lo harán familiares de víctimas cuyo testimonio sirva para que no se olvide el sufrimiento que se les provocó: "esta tarde en Zaragoza vamos a defender la verdad, todo lo demás es relato, y la única verdad es el dolor de las víctimas", subraya el presidente de la Fundación Neos y ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.

El ex ministro ha manifestado estar convencido de que, en el actual contexto político, Bildu va a gobernar en el País Vasco más pronto que tarde: "no existen los herederos de ETA porque ETA es la única realidad con distintos nombres; ETA no es del pasado, es del presente y del futuro, y como el PNV se abrazó a ETA en el año 98 en el Acuerdo de Estella, Bildu va a gobernar el País Vasco".