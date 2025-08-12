Los más pequeños disfrutan del primer encierro infantil y de la presentación al santo en el ecuador de fiestas

LEER MÁS Taurozone y un miniencierro para niños, novedades taurinas para San Lorenzo

Huesca llega al ecuador de sus fiestas con gran animación en la calle, actos para los más pequeños y familiares. La capital oscense ha vivido este martes el primer encierro infantil de la historia de las fiestas de San Lorenzo. Un acto novedoso que ha contado con la participación de cientos de pequeños aficionados taurinos y sus familias, que desde antes de las once esperaban con expectación, la suelta de mansos y pequeños bueyes desde la Esquina del Coso Alto con la calle Lanuza.

Los participantes han realizado el trayecto por el Coso Bajo hasta la plaza de Toros donde los niños y niñas han tenido la oportunidad de conocer de cerca al joven torero Marco Pérez que debuta este martes en la Feria Taurina de la Albahaca y que ha realizado una pequeña exhibición de toreo de salón. Finalizado el miniencierro se han repartido invitaciones para asistir a la corrida de toros de este tarde en la que además de Marco Pérez estarán Talavante y Emilio de Justo con toros de El Torero.

El miniencierro, no ha sido el único acto para los más pequeños. A mediodía ha tenido lugar la presentación de los niños y niñas a San Lorenzo en la basílica. Un acto en el que los más pequeñines son los protagonistas y que está organizado por la Parroquia de San Lorenzo y Real Cofradía de San Lorenzo. Durante el acto se impone a los niños la medalla del santo acompañado de las palabras “San Lorenzo te bendiga”. A todos los participantes del acto se les entrega un detalle, una pañoleta infantil y una tarjeta con una oración a San Lorenzo.