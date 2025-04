Más fruta y verduras en los menús escolares y buenos hábitos en los hogares

Desde el Ministerio de Consumo ha preparado un decreto para regular los alimentos y la forma de consumirlos en los comedores escolares. El objetivo es limitar los fritos y potenciando frutas, verduras y legumbres. Se trata de buscar una alimentación saludable ya que, como explica el médico especialista en Endocrinología y Nutrición, Francisco Botella, se están encontrando con adultos con sobrepeso u obesidad que tiene su origen en su infancia.

El doctor Botella, miembro también del área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) explica que en los menús escolares se echa mucho en falta más fruta y más verdura. Entiende que a veces puede ser tedioso el pelar una pieza de fruta y es más sencillo un postre lácteo azucarado, pero no es lo idóneo para los pequeños.

Hay familias que tratan de compensar las comidas de los menús escolares con lo que se les da a los niños en la cena, pero el doctor Francisco Botella indica que es una buena práctica siempre que los adultos cenen lo mismo que sus hijos y no otro tipo de comida. Asegura que es necesario que los adultos sean un buen ejemplo porque los hábitos se adquieren en edades tempranas y los niños aprenden por imitación.

Las recomendaciones del Ministerio de Consumo, en el ánimo de luchar contra la obesidad infantil, realiza unas recomendaciones como comer entre 4 y 5 piezas de fruta a la semana, algo que no cumple el 16% de los centros educativos en el ámbito nacional. Lo mismo sucede con el consumo de verdura, entre 4 y 5 veces por semana y que no cumplen el 37% de los centros. Otros datos de Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición: el 70% de los comedores escolares no fríe los alimentos con aceites recomendados y un 30% de los colegios supera la recomendación de reservar las patatas fritas o la pizza solo 2 veces a la semana y el 7% de los comedores escolares no sirve nunca pescado, cuando deberían consumirlo tres veces a la semana.