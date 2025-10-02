Más de 700 personas trabajarán este año en el Espacio Zity de Zaragoza

El Espacio Zity es ya un hervidero de trabajadores ultimando todos los detalles para que este viernes comience la fiesta con las actuaciones de Rels B y Bresh. El promotor Míchel Pérez asegura que cada año intentan superarse para elevar el nivel del cartel: "este año la expectación y la venta de entradas es fantástica; el año pasado tuvimos 220.000 asistentes y este año seguro que lo vamos a superar", afirma el responsable de este espacio festivo.

Precisamente, la gran expectación que cada año suscita la puesta a la venta de las entradas de Espacio Zity termina convirtiéndose en uno de los principales quebraderos de cabeza para la organización. Michel Pérez explica que "en mayo se pusieron 12.000 abonos a la venta y hubo más de 120.000 peticiones de compra".

El promotor ha recordado que el año que se contrató la actuación de Quevedo se vendieron las entradas físicamente en la tienda de El Caracol y se formó una fila de más de 15.000 personas: "salió todo bien gracias a la Virgen porque podría haber ocurrido algo, así que decidí que la venta de abonos fuera solamente on line". Entiende que resulte frustrante para quienes se quedan sin abono, pero no puede hacerse de otra manera: "quizá aquí no estamos tan acostumbrados pero esto es lo que pasa cuando salen entradas para grandes conciertos como Bud Bunny o Coldplay".