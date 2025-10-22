EVENTOS

Más de 70 firmas participarán en el Salón Nupzial de Feria de Zaragoza

El próximo fin de semana el Palacio de Congresos acogerá una nueva edición de Nupzial, el salón dedicado al mundo de las bodas. Durante tres días, los futuros contrayentes encontrarán todo tipo de propuestas para su enlace, desde la contratación del restaurante hasta la fotografía, la joyería y las últimas tendencias en celebraciones.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

La 21ª edición de Nupzial cuenta con más de setenta expositores de todos los ámbitos relacionados con la celebración de bodas. No faltarán las fincas para el banquete, restaurantes, floristas, fotografía y vídeo, moda de ceremonia, agencias de viajes y todos los sectores habituales a la hora de organizar un enlace.

Las nuevas tendencias que se van incorporando a la celebración de una boda hacen que cada edición cuente con expositores novedosos: "nos hemos dado cuenta de que es fundamental mantener la tradición, pero también ir incorporando productos y servicios más vanguardistas", explica la directora adjunta de Feria de Zaragoza, Ana Hernández. La responsable de Nupzial señala que "las parejas jóvenes buscan espectáculos sorprendentes, que hagan de su boda un recuerdo imborrable para amigos o invitados o propuestas sorprendentes donde los invitados puedan hacerse fotos para subir a las redes sociales".

Ana Hernández recalca que uno de los principales atractivos de esta feria es la cantidad de regalos para los asistentes: "todos los inscritos para visitar la feria entran en un sorteo de regalos de todas las marcas participantes, como viajes, experiencias, joyas, sesiones de fotos y todo lo que ofrecen las marcas expositoras". Nupzial abrirá sus puertas el viernes a las cinco de la tarde y permanecerá abierto hasta el domingo a las tres de la tarde.

