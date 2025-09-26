Más de 600 personajes de Star Wars toman Zaragoza en el Training Day

Vienen de distintas partes de España e, incluso, de fuera de nuestro país. El Training Day es uno de los mayores acontecimientos para los seguidores de la saga Star Wars. Todos sus miembros utilizan trajes basados en diferentes personajes de la saga, de calidad cinematográfica, que requieren un gran trabajo artesanal, de restauración y mantenimiento continuo para utilizarse en estos eventos.

Además de las tropas imperiales, que invadirán las calles de Zaragoza este fin de semana de la mano de la Legión 501-Spanish Garrison, no faltarán otros célebres personajes como R2D2, acompañados de las inolvidables melodías compuestas por John Williams para las bandas sonoras de las películas. Juan Carlos, miembro de la Legión 501, ha recomendado aprovechar la ocasión porque "si vuelve a Zaragoza será dentro de muchos años", ya que es la décimo quinta edición y cada año se celebra en una ciudad diferente.

El acto central será el desfile, que comenzará a las 17,30 con salida desde el colegio Cándido Domingo y que durante aproximadamente tres horas cruzará el Puente de Piedra y continuará por Don Jaime, Coso, plaza de España y calle Alfonso, para entrar triunfalmente en la Plaza del Pilar, hacer una foto de familia y volver por el mismo recorrido. Coincidiendo con este evento, Mobility City ha inaugurado una exposición dedicada a la saga con más de 200 piezas, entre maquetas y objetos como armas o prendas características, que permanecerá abierta hasta enero.