Más de 30.000 aragoneses padecen psoriasis.

Por ahora, no existe cura, pero sí tratamiento. Los médicos recomiendan no abandonarlo y seguir acudiendo de forma periódica al dermatólogo. Además, recuerdan que esta dolencia NO es contagiosa. La inflamación y las escamas que genera la psoriasis, provoca rechazo. Para que todos los ciudadanos se pongan en la piel de un enfermo, se ha instalado una cabina de realidad virtual en el hospital Miguel Servet de Zaragoza.