Más de 30 contagios en la residencia de mayores de Magallón

Sigue la tendencia al alza de los contagios por coronavirus. En las últimas 24 horas, Salud Pública ha diagnosticado 136 nuevos casos, 79 más que el domingo de la semana anterior. Destacan los 37 positivos que se han registrado en la zona de salud de Borja vinculados a un brote en la residencia de ancianos de Magallón. Todos se encuentran en buen estado, ya que habían recibido la tercera dosis de la vacuna y no hay ninguno hospitalizado. La tasa de incidencia en los últimos quince días es ya de 206 positivos por 100.000 habitantes.

En estos momentos, hay 24 enfermos de Covid ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos de Aragón y la consejera de Sanidad, Sira Repollés, reconoce que prevén un leve incremento de esa cifra en los próximos días. Pese a que la ocupación de esas camas se encuentra entre las mayores de España, Repollés insiste en que son cifras "tolerables".

A la espera del Pasaporte Covid

Hoy se abre la auto-cita para que quienes se inmunizaron con Janssen reciban una dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna, y próximamente aplicarán la tercera dosis a los aragoneses de entre 60 y 69 años. Además, el Gobierno aragonés sigue a la espera de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia respecto al uso del Pasaporte Covid en grandes eventos, celebraciones y ocio nocturno.

Los profesionales de Enfermería creen que la posible aplicación de ese Pasaporte Covid impulsará la vacunación en la franja de edad de entre 30 y 40 años entre personas que todavía no han dado el paso. De esta manera aspiran a poder seguir haciendo vida normal. La presidenta del Colegio de Zaragoza, Teresa Tolosana, cree que la medida sería positiva para combatir la séptima ola. Aunque defiende el derecho a no vacunarse de quien no quiere hacerlo, defiende también el derecho los vacunados de poder acudir a espacios seguros donde el riesgo de contagios sea menor.

Además, Tolosana ha explicado que en los últimos quince días, ha aumentado el número de personas no inoculadas que deciden recibir la primera dosis, por cuestiones educativas o laborales. Por eso, se ha podido habilitar la vacunación en centros de salud donde se había suprimido por la escasa demanda.