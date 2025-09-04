Más de 153.000 alumnos aragoneses comienzan el lunes Infantil, Primaria y ESO

El Departamento de Educación ha presentado los datos de este regreso a las aulas. Por ejemplo, hay 660 rutas escolares que transportarán a 14.000 alumnos por un importe de 23 millones de euros. El Gobierno aragonés mantendrá abiertas hasta 72 escuelas con menos de 10 alumnos. Este septiembre entra en servicio la primera fase de primaria del centro Ana María Navales y nuevas unidades en el Zaragoza Sur, Parque Venecia y Valdespartera III.

Un año más, los jueces determinarán si los alumnos de la localidad oscense de Caneto pueden comenzar las clases en las aulas de madera o deben ubicarse en otros espacios del municipio por el riesgo que supone encender la estufa de leña. La consejera de Educación, Tomasa Hernández, señala que ya se están dando pasos adelante para la construcción de un nuevo centro. De momento, el ayuntamiento de Caneto ha adquirido a la Confederación del Ebro los terrenos donde se ubican las aulas provisionales.

Profesorado

Como novedad, este curso se implantarán programas de refuerzo de las competencias Matemáticas y Lectora en 92 centros educativos. Además, 21.000 docentes se encargarán de impartir clases en todos los ciclos de enseñanza, 400 más que en el curso pasado. Ese incremento se produce para cubrir la reducción horaria de los docentes, la atención a alumnos con necesidades especiales y el aumento de la oferta educativa.

A falta de cinco días para el inicio del curso, todavía quedan vacantes más de 100 plazas de profesores interinos en centros públicos en Secundaria y Formación Profesional. El director general de Personal, José María Cabello, confía en cubrir esas plazas en los próximos días, un problema que afecta a todas las Comunidades Autónomas.