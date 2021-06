Mas de 150.000 aragoneses no pueden pagarse las gafas

LEER MÁS Una buena salud visual favorece el correcto aprendizaje escolar

El presidente de la asociación Visión y Vida, Salvador Alsina, explica que hay un elevado número de personas que debería llevar equipamientos ópticos para tener una buena calidad de vida y conforme más aumenta la edad, mayor es la necesidad de estos elementos.

El 95% de la población tiene miedo de perder la visión, pero no la cuidamos lo suficiente. Son varios los datos que arroja el Libro Blanco de la Visión, como que el 44,44% de los jóvenes no tiene una visión perfecta y que 150.000 aragoneses necesitarían gafas o lentillas y no pueden permitírselo, de donde surge el término “pobreza visual”.

Desde la asociación Visión y Vida se está trabajando porque el Gobierno asumiera algún sistema de ayudas para solventar esta necesidad de gafas o lentillas, es la base del Plan Nacional de Salud Visual. Alsina pone como ejemplo la medida que hizo Italia, que permitía que las personas con rentas de menos de 15.000 euros pueda solicitar un bono de 50€ para renovar gafas o lentillas.