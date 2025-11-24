La "marroneta" conciencia a los habitantes de la Hoya sobre el uso el cubo marrón

La nueva campaña “El cubo marrón abona el futuro” arranca en Huesca y la comarca de la Hoya de Huesca con una potente propuesta de actividades en plazas, mercados, parques y calles con el objetivo de animar a la ciudadanía a separar los residuos orgánicos en el cubo marrón y contribuir a su reciclaje. La iniciativa, impulsada por Consorcio Agrupación Nº1 de Huesca y gestionada por GRHUSA, llega con tres grandes protagonistas: la Marroneta, el carruaje interactivo que enseñará a separar biorresiduos jugando; el showcooking del chef Daniel Yranzo, popular presentador de La Pera Limonera; y una completa agenda de talleres participativos en Huesca capital.

Conscientes de que el 40% de los residuos domésticos son orgánicos, GRHUSA -empresa pública creada por el Consorcio Agrupación Nº1 para gestionar los residuos urbanos en las Comarcas del Alto Gállego, Hoya de Huesca/Plana de Uesca y Jacetania- lanza esta ambiciosa acción para facilitar que cada vez más hogares utilicen correctamente el contenedor marrón y se sumen al cambio. Desde el inicio de la campaña, GRHUSA hace un llamamiento directo a la ciudadanía para “Activar el Modo MarrÓN”, un gesto sencillo que comienza registrándose como usuario del contenedor marrón a través del formulario “Me apunto” disponible en la web de BioGRHUSA. Un pequeño cambio de hábito que permitirá transformar los restos orgánicos en compost de calidad, contribuyendo a un futuro más fértil y sostenible para toda la comarca.

Aunque la campaña recorrerá las principales localidades de la Hoya, Huesca capital concentrará una parte muy significativa del programa, con actividades diseñadas para que vecinos y visitantes comprendan, experimenten y se involucren en el reciclaje del residuo orgánico. Entre ellas destaca especialmente el showcooking del chef Daniel Yranzo, presentador del programa “La Pera Limonera” de Aragón Televisión, que tendrá lugar el día 27 a las 18:30 en la Escuela de Hostelería de Huesca. A través de demostraciones culinarias y consejos prácticos, Yranzo mostrará cómo una cocina creativa y sostenible puede reducir la generación de residuos orgánicos y aprovecharlos de forma inteligente. Su participación aportará cercanía, rigor y un enfoque inspirador al mensaje de la campaña. Junto a esta actividad, también habrá talleres participativos en el Aula Verde del Parque Miguel Servet, en los que el público podrá experimentar, jugar y aprender sobre el ciclo del residuo orgánico y su transformación en compost. Se instalará asimismo un punto informativo en el Mercado Ecológico, ubicado en la Plaza Navarra, donde monitores ambientales resolverán dudas sobre el uso del cubo marrón y facilitarán el registro de nuevos usuarios. Por último, la acción final de campaña, será un taller de compostaje colectivo en el que los participantes pondrán a prueba lo aprendido.

En paralelo a las actividades de la capital, la campaña despliega su elemento más emblemático: La Marroneta, un carruaje itinerante construido con materiales reciclados y transformado en un aula móvil de educación ambiental. Este peculiar vehículo, que se alimenta de los residuos que introducen los participantes, ofrecerá una experiencia inmersiva combinando tecnología, efectos visuales y dinámicas lúdicas. Cuando se depositan correctamente los biorresiduos, el carro reacciona con luces y sonidos; cuando algo no corresponde al contenedor marrón, se indigestará, convirtiendo el aprendizaje en un juego accesible para todas las edades