María José Arbués, I Premio Vicencio Juan de Lastanosa en Huesca

La restauradora del patrimonio María José Arbués Gracia ha sido galardonada con el Premio Vincencio Juan de Lastanosa en su primera edición. El Ayuntamiento de Huesca es quien convoca este premio con el objetivo de reconocer la trayectoria profesional o trabajos de relevancia en la recuperación o difusión del patrimonio oscense, la historia o la arqueología, materias de estudio e interés de Lastanosa. El jurado ha estado compuesto por la directora del Museo Diocesano, Susana Villacampa, el jefe del servicio de Archivos, Museos y Bibliotecas del Gobierno de Aragón, Fernando Sarría, y el arqueólogo Héctor Arcusa, quienes han valorado los méritos de la candidata.

María José Arbués es licenciada por la Universidad de Barcelona en Bellas Artes, especialidad es restauración, y ha sido en Huesca donde ha desarrollado fundamentalmente su carrera profesional. Lleva desde 1991 vinculada al Museo de Huesca en el área de restauración arqueológica, donde es, además, responsable del área de conservación preventiva. A lo largo de estos años, se ha encargado de dar una nueva vida a los miles de fragmentos en los que quedan reducidos los objetos de la vida cotidiana de las culturas anteriores obtenidos en diferentes yacimientos de la ciudad de Huesca y del Altoaragón.

En la capital oscense, ha participado, entre otros, en la restauración del conjunto de capitales originales y esculturas en yeso del Claustro Románico de San Pedro el Viejo; en la campaña de excavación del Círculo Católico, en un mosaico romano hallado en los bajos del Ayuntamiento de Huesca o en múltiples bienes arqueológicos del Museo.

En su corazón guarda otros trabajos como el gran vaso campaniforme hallado en el yacimiento de Cueva Drólica, el proyecto de investigación que lideró el Museo de Huesca en el yacimiento arqueológico de El Pueyo de Marcuello o el yacimiento urbano Monreal 5, ubicado en avenida Monreal, n.º 5, de Huesca que está dando mucho material.

Cabe recordar que en junio de 2024 recibió La Orden del Mérito Civil de manos del Rey Felipe VI como reconocimiento a su carrera profesional. El Premio Vincencio Juan de Lastanosa le será entregado el próximo 21 de noviembre en el Salón del Tanto Monta de la Catedral de Huesca.