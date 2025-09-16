La IX Marcha por la Seguridad Vial en Huesca reclama mayor respeto para los ciclistas

LEER MÁS Huesca acoge la 9ª Marcha cicloturista por la Seguridad Vial

Huesca acogerá este domingo la IX Marcha por la Seguridad Vial. El objetivo es concienciar de que ciclistas y vehículos a motor, que el uso deportivo y el de transportes, son compatibles en las vías públicas si prima el respeto y el sentido común.

El vicepresidente del Club Ciclista Oscense, José Manuel Ballarín junto al vicepresidente de la DPH Ricardo Oliván han presentado hoy esta prueba de de 60 kilómetros entre Huesca y Ayerbe que contará con unos 150 participantes. La cita se enmarca en la Semana de la Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Huesca y del programa Ciclismo Seguro. Está organizada por el Club Ciclista Oscense (que ha invitado a las 35 entidades de este deporte que hay en la provincia), la jefatura provincial de la DGT, la DPH y los ayuntamientos de Huesca y Ayerbe.

La salida será desde Huesca y antes se entregarán los habituales reconocimientos de la Marcha. Este año las distinciones recaen en Stop Accidentes Aragón y en María Jesús Sanvicente.

Desde el Club Ciclista Oscense piden respeto y mejorar las normas para proteger a los colectivos más vulnerables (ciclistas, motoristas y peatones), así como mejoras en el mantenimiento de los arcenes y el asfalto. Asimismo, ha señalado que Huesca "es una provincia privilegiada para el cicloturismo", en referencia al paisaje, naturaleza, patrimonio... pero también por el respeto hacia el ciclista.

Ballarín también ha destacado que entre los logros de esta Marcha están los tres tramos de vías en la provincia que se han convertido en zonas pacificadas para el tránsito de bicis. En concreto, 18 kilómetros que van de Huesca a Nueno y otros 25 de Huesca a Ayerbe por Loarre y otros 17 kilómetros (todavía incompletos), en el tramo de Jaca a Sabiñánigo. Sumando en total unos sesenta kilómetros de zonas pacificadas.