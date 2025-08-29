En marcha las obras del parking disuasorio de la calle Zaragoza en Huesca

Ya están en marcha las obras del nuevo aparcamiento disuasorio gratuito de la calle Zaragoza, ubicado en la intersección con la calle Alcañiz, en la capital oscense. Financiado con fondos europeos NextGenerationEU, este nuevo aparcamiento con 148 plazas se concibe como una alternativa de estacionamiento fuera del centro urbano, facilitando el acceso a la ciudad sin necesidad de circular por las calles más congestionadas.

Tendrá, además, 5 plazas accesibles para usuarios con movilidad reducida, dos puntos de recarga para vehículos eléctricos, cada uno con dos cargadores, y una zona de aparca-bicis seguros. Contará también con conexiones peatonales hacia las calles Zaragoza e Irene Izárbez, así como accesos desde el parque lineal.

En todo el perímetro se ha proyectado una zona verde que actuará como barrera natural y sistema de drenaje urbano sostenible. En los parterres entre las plazas de aparcamiento y alrededores, se han previsto la plantación de 100 ejemplares de árboles con especies como olmos, olivos, morera sin fruto, fraxinus angustifolia o roble melojo.

El presupuesto asciende a 891.600 euros. Este aparcamiento se suma al de Pilar Lorengar, que ya está en marcha, y se espera que en menos de diez días comiencen también las obras del que se habilitará en el paseo Ramón y Cajal.