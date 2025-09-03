Marc García en la Cadena de Teruel

Marc García ha sido el encargado de inaugurar la nueva temporada de la Cadena de turolenses, a propuesta de Lucas Pina.

Trabajaba como técnico de sonido en Barcelona, cuando a raíz de la pandemia decidió emprender su propio negocio dedicado a la producción audiovisual en Valderrobres. En ese momento nació Reelity, la empresa que gestiona junto con su pareja desde el corazón del Matarraña.

Como él mismo dice "somos como una navaja suiza", ya que hacen trabajos de fotografía, vídeo, organización de congresos y eventos de gran formato.

En su tiempo libre le gusta viajar por la zona y conocer pueblos nuevos.

Para la semana que viene ha nominado a Sergio Puyo.