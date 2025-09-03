LA ENTREVISTA

Marc García en la Cadena de Teruel

Desde Barcelona hasta Valderrobres se trasladó hace unos años Marc García para poner en marcha un proyecto de realización audiovisual con su pareja. Hoy nos lo ha contado en la Cadena de turolenses, convirtiéndose en el primer eslabón de esta temporada.

Redacción

Teruel |

Marc García ha sido el encargado de inaugurar la nueva temporada de la Cadena de turolenses, a propuesta de Lucas Pina.

Trabajaba como técnico de sonido en Barcelona, cuando a raíz de la pandemia decidió emprender su propio negocio dedicado a la producción audiovisual en Valderrobres. En ese momento nació Reelity, la empresa que gestiona junto con su pareja desde el corazón del Matarraña.

Como él mismo dice "somos como una navaja suiza", ya que hacen trabajos de fotografía, vídeo, organización de congresos y eventos de gran formato.

En su tiempo libre le gusta viajar por la zona y conocer pueblos nuevos.

Para la semana que viene ha nominado a Sergio Puyo.

