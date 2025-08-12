DESAFÍO BUÑUEL

Luisa Gavasa rodará en Teruel a finales de agosto

Luisa Gavasa, Eva Llorach, Dani Guerro y Enrique del Pozo serán los protagonistas de los cuatro cortometrajes que concursarán en el rally cinematográfico Desafío Buñuel que se celebrará en Teruel del 27 al 31 de agosto.

Redacción

Teruel |

Ya conocemos a los actores que protagonizarán los cortos del rally cinematográfico Desafío Buñuel, que se celebrará en Teruel del 27 al 31 de agosto.

Son la aragonesa Luisa Gavasa, Eva Llorach, Dani Guerro y Enrique del Pozo. Primeros espadas que encabezarán el reparto de las propuestas planteadas por los cuatro equipos que durante dos días llenarán de cine las calles de Teruel.

El director del rally, Pimpi López Juderías, también ha avanzado que, durante los días previos "se impartirán dos cursos formativos cuya inscripción ya está abierta en la página web del Desafío, uno de ellos de interpretación a cargo de Luisa Gavasa, y el otro de guion con el director del Desafío Buñuel México, Manuel Rodarte, como profesor".

