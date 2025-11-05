LogiRail confirma el complemento salarial para la plantilla de Teruel

Los trabajadores de LogiRail en el Centro de Competencias Digitales de RENFE en Teruel ya están recibiendo la confirmación de que el Ministerio de Hacienda mantendrá el complemento ad personam que se les iba a retirar a partir del 1 de enero.

Una medida que llega horas después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, asegurara a la senadora y alcaldesa de Teruel, Emma Buj, que no se aplicaría la reducción salarial a los 46 trabajadores del centro turolense.

El delegado sindical de UGT, Pablo Cordón, asegura que "la plantilla respira tranquila, aunque todavía quedan mejoras pendientes". De hecho, el próximo 11 de noviembre se ha convocado una concentración en Madrid para pedir la negociación del convenio colectivo.

En esta línea el portavoz del sindicato CNT, Juan Brovia, ha indicado que han interpuesto una demanda en el juzgado de lo Social reclamando la nulidad de la medida y "planteamos una convocatoria de huelga en las próximas semanas de forma coordinada en todo el Estado".