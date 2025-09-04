Llega a Huesca 'Symphony', una experiencia de realidad virtual con la que viajar al corazón de una orquesta

Desde hoy y hasta el 21 de octubre, Huesca acoge Symphony, una experiencia inédita que combina cine panorámico y realidad virtual para adentrar al espectador en el corazón de una orquesta sinfónica. Promovida por la Fundación La Caixa, esta experiencia que cuenta con obras de Beethoven, Mahler y Bernstein, trasciende lo pedagógico para convertirse en un viaje emocional y lúdico, accesible para todos los públicos a partir de 8 años.

El proyecto se desarrolla en dos unidades móviles de cien metros cuadrados cada una. La experiencia, de unos cuarenta minutos de duración, comienza en la primera sala con la proyección de una película panorámica que, sin palabras y a través de sonidos y músicas de distintos lugares del mundo (Colombia, Nueva York y la costa mediterránea), prepara al espectador para el viaje sensorial que está a punto de comenzar. Posteriormente, en la segunda sala, los asistentes se colocan unas gafas de realidad virtual y la magia sucede. De repente, se encuentran sentados en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, donde el maestro Gustavo Dudamel les da la bienvenida. A continuación, se ven rodeados por los más de cien músicos de la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra, sintiendo la energía del director y la vibración de los instrumentos al interpretar la icónica Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven.

La tecnología 360 grados permite al espectador girar la vista y observar a las diferentes familias de instrumentos, adquiriendo una perspectiva inédita. La experiencia va más allá, transportando al público al taller de un lutier para presenciar la creación de un violín e incluso viajar a su interior. El recorrido musical incluye también fragmentos de la Séptima Sinfonía de Beethoven, la Primera Sinfonía de Gustav Mahler y concluye con el vibrante 'Mambo' de 'West Side Story' de Leonard Bernstein.

La entrada es gratuita, pero el aforo es limitado, por lo que se recomienda reservar previamente a través de la web CaixaForum.org. La experiencia está pensada para todos los públicos a partir de 8 años. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 21:00 horas. Sábados, domingos y festivos, de 10:30 a 15:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas. Pases cada 30 min (último pase, 30 min antes del cierre)