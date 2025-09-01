Llega a Aragón la tendencia de la venta de habitaciones

LEER MÁS La compraventa de viviendas crece un 8,8% en Aragón en 2024

El mercado inmobiliario en España está cada vez más complicado para los jóvenes, sobre todo cuando lo que buscan es el alquiler de una vivienda para un determinando periodo de tiempo. Hace poco más de un año, surgió en España la plataforma Habitación.com que buscaba implantar un modelo de copropiedad que ya hace más de una década que está utilizándose en países como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. Se trata la fórmula de comprar una habitación de la vivienda con la parte proporcional de las zonas comunes.

El CEO y cofundador de habitación.com, Oriol Valls, explica que este sistema permite comprar una habitación por el mismo precio por el que la alquilarías. En lugar de pagar 400-500 euros de alquiler, los pagas como si fuera una hipoteca, pero sólo de una habitación. Valls cuenta cómo se trata de una amortización que, en un tiempo, puede servir de fórmula de ahorro. La fórmula que se utiliza para la compra de esa habitación es la que se conoce como “pro indiviso”.

Esta fórmula legal en España es la que se aplica cuando se comprar una vivienda con otra persona y permite comprar y vender en el momento en el que se decida. En el momento en el que se quiere vender, se vuelve a publicar en la plataforma, al igual que si lo que se quiere es ponerla en alquiler o cederla a un familiar ya que el activo siempre es de quien ha comprado ese porcentaje de la vivienda.

¿Qué pasa con los gastos?

La convivencia no siempre es sencilla y más cuando viven diferentes personas en un piso de alquiler. Por ese motivo, para que quede claro quien se hace cargo de cada uno de los gatos que se generan en una vivienda. La plataforma Habitación.com funciona como un administrador de fincas para gestionar todos los aspectos burocráticos.

Cuando el propietario de la habitación firma la compra-venta en el notario, Oriol Valls, asegura que en ese momento se firma también un contrato de copropiedad y de esta manera se blinda y protegen sus intereses frente al resto de propietarios. En ese documento se definen las normas del piso, lo que se puede hacer y lo que no, las reformas que se pueden hacer o quien se hace cargo de los desperfectos.