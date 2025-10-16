La lista de espera quirúrgica baja un 27% en el último año

LEER MÁS Récord en la reducción de las listas de espera en un mes de julio

Sin embargo, todavía hay 5.640 aragoneses que llevan más de seis meses esperando a entrar en un quirófano. Si tomamos como referencia los datos del último año, esas listas se han reducido en un 27%, lo que se traduce en 2.105 pacientes. Destacan los descensos superiores al 70% en Oftalmología, Cirugía Maxilofacial o Cirugía Pediátrica y la buena tendencia de Traumatología que acumula el mayor número de pacientes de larga duración.

La directora de Atención Hospitalaria del SALUD, Sara Guillén, destaca las medidas que están aplicando para reducir los tiempos de demora como el incremento del 5% del suelo quirúrgico con acuerdos con el hospital de la Defensa o la MAZ. En estos momentos, el 70% de las intervenciones se realizan antes de los 180 días y casi el 45% en menos de 90 días. Desde el Departamento de Sanidad destacan la implicación de los profesionales para reducir las listas de espera.

Transporte

En este sentido, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha señalado que, en lo que llevamos de legislatura, operan más y antes. Bancalero ha comparecido ante las Cortes, para hablar del nuevo contrato de transporte sanitario no urgente, es decir, el que traslada a pacientes sin riesgo vital y que suele estar programado. Asciende a 55 millones de euros, un 34% más que el anterior. Una de las principales novedades es que incluye mejoras salariales para los trabajadores que inicialmente es del 18% y que alcanzará el 30% al final de la contrata.