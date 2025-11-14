La lista de espera quirúrgica baja un 25% en Aragón en el último año

En el último año, la lista de espera quirúrgica en Aragón se ha reducido en casi 1.900 pacientes. También ha bajado el tiempo medio de espera, que se sitúa en 131 días de media, 17 menos que al principio de la legislatura. Según datos de Sanidad, actualmente 5.529 personas llevan más de seis meses esperando a ser operadas. La reducción interanual alcanza el 25%.

Por especialidades, bajan las esperas por encima del 70% en cirugía maxilofacial y oftalmología. Algo menos se han recudido en Pediatría y Cirugía General y Digestiva. En Traumatología, que es la que acumula más demoras, el número de pacientes en espera quirúrgica ha bajado algo más de un 10%.

Sara Guillén, directora del área de Hospitalaria del Salud, valora que el descenso se debe al aumento de la actividad quirúrgica, logrando así el mejor registro de demora media desde octubre de 2019. Además, ha detallado que el 70% de las intervenciones se hacen en plazo inferior a seis meses, y el 44%, en menos de tres.