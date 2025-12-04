Up Lifting invertirá 10 millones para ampliar sus instalaciones en Huesca y creará 30 nuevos empleos

La empresa Up Lifting invertirá 10 millones de euros en la ampliación de sus sus instalaciones en la Plataforma Logística de Huesca (Plhus). Un crecimiento, centrado en el sector de la defensa que supondrá la creación de unos 30 empleos. Los detalles del proyecto han sido dados a conocer esta mañana durante la visita de la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, a la compañía.

Para la vicepresidenta, la empresa oscense muestra “el potencial del sector de la defensa para la empresa aragonesa. Up Lifting crece de forma sostenida con producto propio. Es un ejemplo de innovación y eso le permite competir en un mercado con tanta capacidad como la defensa”. Vaquero ha destacado que el ejemplo de Up Lifting que “forma parte del catálogo del Ministerio desde hace años y además exporta más del 30% de su producción a países de todo el mundo”.

Las nuevas naves de la empresa oscense estarán dentro de la parcela que el grupo tiene en PLHUS. Actualmente la fábrica ocupa 8.000 metros cuadrados que llegarán a los 20.000 con las nuevas construcciones. Además de estos, la empresa tiene 10.000 metros adicionales en su actual ubicación.

La empresa Up Lifting es uno de los miembros del Hub de Defensa de Aragón que continúa su evolución. En la actualidad son 150 las empresas que han solicitado la adhesión a dicho ecosistema impulsado por Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Delegación del Gobierno en Aragón.

Una de las primeras medidas impulsadas fue la presencia por primera vez en la Feria Internacional de la Defensa y la Seguridad (Feindef) celebrada en mayo en Madrid. La apuesta por el sector se completará en 2026 con la instalación un stand en la feria más importante del sector, Eurosatory, que se celebra en junio de 2026 en Paris y que reúne a 2.000 expositores de 61 países.