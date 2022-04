Lambán no ve necesaria una Policía Autonómica

LEER MÁS Las Medallas al Mérito de la Protección Civil reconocen la labor de la Policía Local y los Bomberos durante la pandemia

El acto se ha desarrollado en la Plaza de San Juan de la capital, donde el presidente aragonés, Javier Lambán, se ha referido al derecho contemplado dentro del Estatuto de Aragón de contar con una policía autonómica propia, una figura que "es innecesaria, puesto que con los 117 agentes que actualmente conforman la Policía Adscrita, 17 de ellos en Teruel, es suficiente".

En cuanto a los galardonados que prestan servicio en la provincia de Teruel, se ha reconocido la labor del Jefe de la Unidad Adscrita, Ramón Gimeno, los policías locales de Alcañiz Laura Biurrún y Pedro Obón, por su trayectoria profesional, y en Teruel capital el agente Manuel Larrea y el inspector Ángel Loras, a quien se ha se ha concedido el distintivo amarillo por salvar la vida de un bebé infartado de poco más de un mes de vida en la vía pública.

TRANSICIÓN JUSTA Y FITE

A preguntas de los periodistas, Lambán también ha tratado otros temas que tienen que ver con la actualidad de la provincia.

En este sentido ha matizado que el Gobierno de Aragón todavía no conoce la fecha para la firma de los convenios de transición justa, del Fondo de Inversiones de Teruel para 2022 o de la puesta en marcha de las ayudas al funcionamiento de las empresas que desarrollan su actividad en el territorio, "por lo que no aventuraré detalles de ninguna acción que no dependa de mí mismo".