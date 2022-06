Lambán apuesta por trabajar en la candidatura de Jaca 2034 tras el verano

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha hablado ante los medios de comunicación por primera vez desde que el COE anunciara el fracaso de la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno. Lambán insiste en que no se puede culpar a Aragón, porque han sido los que más propuestas han realizado y los últimos en levantarse de la mesa de negociación.

En su opinión, la candidatura estaba viciada políticamente desde el principio y el único problema ha sido que Aragón no quiso aceptar el papel subalterno que se le quería asignar. Ahora, el presidente prefiere dejar atrás "este desafortunado episodio" y empezar a hablar del futuro.

"Tenemos que empezar desde cero, echar la pelota al suelo, esperar que pase el verano y se enfríen las cabezas, y en ese momento empezar a hablar de unos Juegos Olímpicos en 2034", ha afirmado. Lambán ha recordado que el sueño olímpico aragonés tiene más de 30 años y ha recalcado que la ciudad de Jaca es "la capital olímpica del Pirineo, sin ningún tipo de dudas".

Franco critica las "barbaridades" de Lambán y el presidente aragonés lo considera "insólito"

En este conflicto, que ha concluido con el carpetazo de la candidatura, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, respalda la labor del Comité Olímpico Español. Cree que ya es momento de mirar al futuro con un proyecto para 2034, pero apuesta por que Aragón y Cataluña vayan juntos y no presenten iniciativas en solitario.

Franco también se ha referido a polémica en redes sociales entre el presidente Lambán y el exjugador de baloncesto, Pau Gasol, quien le acusó de haber politizado la candidatura. El responsable de la Comunidad Autónoma le respondió que el COE a veces no aplica criterios deportivos y que, en este caso, había sido un aliado del independentismo. "En esta vida he oído muchas barbaridades, pero eso quizá supere a muchas de las que he oído", ha afirmado Franco.

El presidente Lambán insiste en que su único objetivo ha sido defender a Aragón, para que nadie tome a esta Comunidad “por el pito del sereno”. Asegura que se esperaba insultos por parte de la Generalitat y del COE, pero no de un secretario de Estado. Por eso, califica de “penosas” e “insólitas” las declaraciones de José Manuel Franco.

La Generalitat presentará su candidatura en solitario

De momento, la Generalitat de Cataluña se resiste a dar por concluida la aventura olímpica para el año 2030. En los próximos días, presentará ante el COE una propuesta técnica para organizar en solitario este acontecimiento deportivo.

En declaraciones a RAC 1, la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, ha explicado el nuevo proyecto para 2030 lo darán a conocer la semana que viene a las localidades del Pirineo y después lo presentarán ante el Comité Olímpico Español, quien debe decidir si lo ratifica, aunque desde el COE rechazaron hace unos días esa posibilidad.