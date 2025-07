Julieta Venegas, Premio a la Diversidad Cultural 2025 en Pirineos Sur

LEER MÁS Amaia y Valeria Castro cuelgan el segundo sold out de Pirineos Sur 2025

La XXXII edición del Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur ha decidido conceder a Julieta Venegas el Premio a la Diversidad Cultural 2025. Esta artista, figura clave de la música iberoamericana recibirá este reconocimiento que celebra no solo su trayectoria musical, sino también su firme compromiso con los valores del diálogo, la justicia social y la igualdad.

Este galardón, creado por la Diputación Provincial de Huesca, pone en valor a quienes promueven el entendimiento entre culturas a través de la música y la creación artística. En su undécima edición, el premio reconoce a esta mujer y artista mexicana que ha convertido su obra en una plataforma de reflexión, denuncia y esperanza. En palabras del diputado de cultura Carlos Sampériz “Julieta es un referente musical de proyección internacional, pero también una referencia en cuanto a compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social. La decisión no es casual: en un momento histórico en que México celebra la elección de su primera presidenta, el festival ha querido poner el foco en esta creadora que también encarna el liderazgo femenino desde el arte y la palabra”. Julieta Venegas, que actuará el viernes 25 de julio junto a Yeri Cortés en el Auditorio Natural de Lanuza, en Sallent de Gállego, ha sido reconocida por su activismo en la defensa de los derechos de las mujeres, su implicación con causas sociales como la salud infantil o la sostenibilidad, pero también por ser altavoz de la cultura comunitaria, además de contar con una carrera de más de dos décadas que le ha valido el título de ser una de las voces más influyentes del pop latino.

Desde hace más de una década el Festival Pirineos Sur no solo celebra la música, sino también el poder transformador de la cultura. Fue en 2013 cuando la Diputación Provincial de Huesca decidió dar un paso más en su compromiso con la diversidad y la integración creando los Premios Pirineos Sur, un reconocimiento que se entrega anualmente en el marco del festival con la vocación de promover el diálogo intercultural y visibilizar a quienes hacen de la música un instrumento para el cambio social. Estos premios encuentran su fundamento en el espíritu que dio vida al propio festival: tender puentes entre culturas, apostar por la convivencia, y entender la música no solo como espectáculo, sino como lenguaje universal capaz de educar, sanar y conectar. Por esa razón, a lo largo de sus once ediciones, figuras como Paco de Lucía, Mon Laferte, Rozalén, Carmen París, Lila Downs, Chucho Valdés han sido reconocidas por convertir su voz en una plataforma para los más vulnerables. Junto a ellos, colectivos y entidades como el Coro ATADES Huesca o la Fundación ONCE han dado sentido al Premio Música e Integración con su labor de base.

Este año se ha premiado la labor de Julieta Venegas, sin embargo, la programación incluye a muchos otros nombres que son sinónimo de interculturalidad, poniendo un especial foco en Latinoamérica. Así, se desplegará toda su diversidad musical con una propuesta plural que recorrerá México, con los corridos de Los Tigres del Norte y las poderosas voces de Julieta Venegas y Natalia Lafourcade, Brasil con la bossa nova de Toquinho, pasando por la revolución venezolana de Elena Rose, la sensibilidad cubana de Camila Guevara, así como la rabia y la actitud desde Puerto Rico con Residente y Gale, además de la poderosa hispano argentina Nathy Peluso.

En total, el Festival Internacional de las Culturas albergará 26 conciertos en 13 fechas, entre el 10 y el 27 de julio en el Anfiteatro Natural de Lanuza, en Sallent de Gállego, además de las sesiones de dj para despedir cada noche. Este cartel confirma su perfil caleidoscópico en cuanto a géneros y públicos, con artistas nacionales e internacionales de primer nivel como Michael Kiwanuka, Ben Harper, Manu Chao, Zaz, Viva Suecia, Amaia o Ara Malikian, entre muchos otros, como Juanjo Bona, Delaporte, Valeria Castro, Maika Makovski, Quique González, La Perra Blanco, Puto Relajo, Ultraligera, Laura Sam o Yerai Cortés.

El año pasado Pirineos Sur hizo una firme apuesta por convertirse en un referente de sostenibilidad, primando proteger el entorno de Sallent de Gállego, ubicación natural del pirineo oscense donde se ubica. En 2025 mantendrá ese compromiso de cuidar uno de los lugares más bellos de Aragón y, para disminuir las emisiones de CO2, los días de concierto, de 18 a 7 horas, solo se podrá acceder al recinto de Lanuza en bicicleta, paseando por la carretera de acceso convertida en vía verde o en uno de los autobuses lanzadera habilitados. Además, la organización del festival ha dado a conocer las mejoras para esta nueva edición: la ampliación de las puertas de acceso y el refuerzo de autobuses los días de mayor afluencia.

Tal como ha indicado la directora de Pirineos Sur, Amalia Ortiz, “el objetivo de este año es seguir cuidando del territorio, por lo que recomendamos hacer uso del coche compartido y estacionarlo en los aparcamientos acondicionados. Nuestra apuesta es dejar el humo fuera del entorno del valle en Sallent de Gállego y disfrutar del paseo hasta el recinto andando o en bicicleta, ya que hemos convertido la preciosa carretera de montaña hasta el festival en una vía verde totalmente segura”. En este sentido, el festival pondrá a disposición de los usuarios tres líneas de transporte, que funcionarán desde las 19 horas hasta las 5 de madrugada entre Formigal, Sallent de Gállego y Lanuza, con salidas cada 20 minutos.

Para los que prefieran llegar hasta el festival andando, la ruta parte de Sallent de Gállego y consta de apenas 2 kilómetros por una carretera convertida en vía verde desde la que contemplar las increíbles vistas del pantano con parada incluso en varios miradores. Para quienes elijan la bicicleta, contarán con un aparcamiento especial en la entrada gratuito. El acceso a vehículos particulares estará permitido en la carretera de Lanuza y en dirección desde la presa hasta Sallent de Gállego desde las 7 a las 18 horas. La carga y descarga en el camping se podrá realizar en ese horario. Pero no se podrá aparcar, excepto en las zonas así delimitadas en Lanuza y en el embarcadero, siendo estas de uso exclusivo para clientes de los establecimientos abiertos al público en ambos espacios. Una vez hecha la descarga del material, los vehículos deberán estacionarse como el resto de vehículos privados, preferentemente en el Parking Formigal (Sextas). Por otro lado, la carretera de Lanuza estará abierta los días en los que no haya concierto, pero se mantendrá la prohibición de aparcar en las zonas que no estén destinadas a tal fin. Igualmente, los vecinos de Lanuza y usuarios de los hoteles, casas rurales y apartamentos turísticos, deberán estar identificados y acreditados para poder circular libremente. Los días en los que haya concierto en Lanuza, los vehículos que estacionen en las zonas habilitadas para el uso de los negocios de hostelería deberán abandonarlas antes del cierre de la carretera a las 18 h. En caso contrario, no podrán sacar su vehículo hasta la nueva apertura de la vía a las 7 horas del día siguiente.