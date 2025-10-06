Justicia

Juan José Carbonero, nuevo presidente del TSJA

El magistrado Juan José Carbonero Redondo ha tomado posesión como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en un acto encabezado por la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

Acto de toma de posesión del nuevo presidente del TSJA | DGA

Carbonero fue elegido para el cargo por el Pleno del Consejo General del poder Judicial el pasado 23 de julio y hasta el momento, ejercía como magistrado en la Sala Contencioso Administrativo. Antes, estuvo destinado en Castilla La Mancha, Canarias y País Vasco. Ahora, releva en el cargo a Manuel Bellido, que ocupaba la presidencia desde 2014.

En su discurso de toma de posesión ha ensalzado la figura de los jueces y su importancia para solucionar los problemas de sociedad. Ha asegurado que en Aragón los magistrados trabajan con independencia, imparcialidad y honradez. Como retos para su mandato, ha señalado la conversión de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia y continuar trabajando en la transformación tecnológica.

Para lograr estos desafíos, ha asegurado que la colaboración entre instituciones es clave.

