José Ángel Sanz Cejudo, jefe superior en Aragón, visita este lunes la provincia de Huesca

El nuevo jefe superior de Policía Nacional de Aragón, José Ángel Sanz Cejudo, ha visitado este lunes por primera vez de manera institucional la provincia de Huesca. Acompañado por el jefe provincial de Huesca, Luis Fernando Ascaso Cornago, ha comenzado su recorrido reuniéndose con el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, la alcaldesa de la ciudad de Huesca, Lorena Orduna, y el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver.

Trayectoria

El comisario principal José Ángel Sanz Cejudo tomó posesión de su cargo el pasado viernes. Ingresó en la Policía Nacional en 1997 como inspector. En 2012 ascendió a inspector jefe y en 2017, a comisario. Obtuvo la máxima categoría del cuerpo en 2025 al ascender a comisario principal.

Durante su trayectoria profesional ha estado destinado, entre otras unidades, en la Comisaría Provincial de San Sebastián, en la Jefatura Superior de La Rioja y en la Comisaría Provincial de Vitoria, ejerciendo en todas ellas puestos operativos. Desde el año 2024 ocupaba el cargo de jefe regional de Operaciones en la Jefatura Superior de Melilla. Sanz Cejudo ha recibido varias condecoraciones, entre las que destacan tres cruces al Mérito Policial con distintivo blanco y la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, así como numerosas felicita