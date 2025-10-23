Las jornadas micológicas llegan en un buen momento en el monte

La Comarca de las Cinco Villas inicia una nueva edición de sus Jornadas Micológicas que comienzan el 25 de octubre y se prolongan hasta el 30 de noviembre. Una cita que se desarrolla desde el año 2011 y que supone, como indica el consejero de Cultura y Turismo de la comarca, Armando Soria, todo un aliciente para el turismo de naturaleza y que ha permitido que muchas personas hayan conocido el territorio a través de esta actividad.

Las localidades en las que se celebran en esta ocasión son:

Navardún , el 25 de octubre: salida al monte, taller de cocina, una exposición y clasificación de las setas, una comida popular y termina con una cena.

, el 25 de octubre: salida al monte, taller de cocina, una exposición y clasificación de las setas, una comida popular y termina con una cena. Fuencalderas , 1 y 2 de noviembre: se comenzará con una charla de buenas prácticas medioambientales, para seguir con la salida al monte y clasificación de los ejemplares. La jornada terminará con un vermut. Al día siguiente, a las 11.00 horas, charla de iniciación a la micología.

, 1 y 2 de noviembre: se comenzará con una charla de buenas prácticas medioambientales, para seguir con la salida al monte y clasificación de los ejemplares. La jornada terminará con un vermut. Al día siguiente, a las 11.00 horas, charla de iniciación a la micología. El Frago , el 15 de noviembre: salida al monte, catalogación en El Fosal y aperitivo en El Chiringuito con productos de la tierra.

, el 15 de noviembre: salida al monte, catalogación en El Fosal y aperitivo en El Chiringuito con productos de la tierra. Uncastillo , el 15 de noviembre: almuerzo, charla sobre buenas prácticas, salida el monte, recogida y clasificación. Por la tarde, charla sobre micología y un taller de manualidades.

, el 15 de noviembre: almuerzo, charla sobre buenas prácticas, salida el monte, recogida y clasificación. Por la tarde, charla sobre micología y un taller de manualidades. Longás , el 15 y 16 de noviembre: salida al monte, proyección de un audiovisual y una cata titulada “Reino fungi” (levadura vs hongos)

, el 15 y 16 de noviembre: salida al monte, proyección de un audiovisual y una cata titulada “Reino fungi” (levadura vs hongos) Lobera de Onsella , el 22 de noviembre: salida al campo, para continuar, ya por la tarde, con el tercer curso de cocina con setas y posterior degustación

, el 22 de noviembre: salida al campo, para continuar, ya por la tarde, con el tercer curso de cocina con setas y posterior degustación Biel , el 22 de noviembre: charla de buenas prácticas medioambientales, salida al monte, clasificación de los ejemplares, taller de manualidades, concurso de croquetas hechas con setas y degustación de migas.

, el 22 de noviembre: charla de buenas prácticas medioambientales, salida al monte, clasificación de los ejemplares, taller de manualidades, concurso de croquetas hechas con setas y degustación de migas. Urriés , el 29 de noviembre: salida al monte, cata a ciegas de productores de kilómetro 0, comida popular y tardeo con Dj Garrués

, el 29 de noviembre: salida al monte, cata a ciegas de productores de kilómetro 0, comida popular y tardeo con Dj Garrués Castiliscar, el 30 de noviembre: salida al monte, exposición y explicación de las setas recolectadas y taller de cocina con setas con el chef Roberto Alfaro. Durante todo el día habrá tapas con setas y se podrá degustar un menú micológico en el Bar Restaurante Convivencia.

Cada una de las localidades tiene su programación, no es necesaria inscripción previa, a no ser que así lo indique cada uno de los organizadores. La programación se puede consultar en la página web de la Comarca de las Cinco Villas, en la de Turismo de la comarca y en las redes sociales